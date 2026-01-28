मग प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी कुठे जाते?
उच्च न्यायालयाची बदलापूर नगर परिषदेला विचारणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : उल्हास नदीत कोणतेही सांडपाणी सोडले जात नाही, असा दावा बदलापूर नगर परिषदेने बुधवारी (ता. २८) उच्च न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून मग हे पाणी जाते कुठे, अशी विचारणा केली. तसेच ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना या समस्येवर आणि उल्हास नदीत प्रक्रियेविना सांडपाणी सोडण्यात येते की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
बांधकाम परवान्यांचे पूर्णपणे पालन आणि योग्य सांडपाणी व्यवस्थापनाची खात्री होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देऊ नये, असे याआधी न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिले होते. त्या आदेशांचा पुनरुच्चारही करताना हे आदेश सर्व नागरी प्राधिकरणांसह राज्यातील सर्व पाहापालिकांनाही लागू असतील, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
अजूनही प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडले जाते का, ४३८ बेकायदा बांधकामांचे काय, तोडकामाची कारवाई केली का? अशी विचारणा न्यायालयाने सुरुवातीला केली. त्यावर नदीमध्ये असे कोणतेही पाणी सोडले जात नसल्याचा आणि बेकायदा बांधकामांना नोटिसा बजावल्याचा दावा बदलापूर नगर परिषदेने केला. त्यावर तुमच्या मते सर्वकाही आलबेल आहे नाही का? जर सांडपाणी हे नदीपात्रात सोडले जात नाही; मग धरणीमाता पाणी पोटात घेऊन गायब करते का, असा टोलाही न्यायालयाने परिषदेला लगावला. उल्हास नदी अजिबात दूषित नाही, ती स्वच्छ आहे, असे म्हणणे आहे का, अशा शब्दांत न्यायालयाने खडसावले.
सुनावणीदरम्यान नगररचनाकार यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील असंख्य त्रुटीवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनधिकृत बांधकामांचे वर्णन खालीलप्रमाणे असे नमूद करून पुढे बेकायदा बांधकाम तसेच अन्य ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम असे नमूद करून मीना चव्हाण या दुकानदार महिलेचे नाव प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. अनधिकृत बांधकाम म्हणजे मीना चव्हाण यांना येथे गृहीत धरायचे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
तुम्हाला तेथे बसवले पाहिजे!
सेप्टिक टॅंकला गळती लागली म्हणून त्याचे पाणी रस्त्याच्या शेजारील गटारात सोडले किंवा नजीकच्या शेतात सोडले जाते. म्हणजे रिकामी जागा दिसली की सांडपाणी सोडले जाते का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. मुळात गटार हे भूमिगत नसते. तुम्हा अधिकाऱ्यांना तिथे जाऊन बसवले पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
