उद्घाटन सोहळ्याच्या तारखेत बदल
विक्रमगड (बातमीदार) : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निधनामुळे वाडा नागरी सहकारी पतसंस्थेचा विक्रमगड शाखेचा उद्घाटन सोहळा पुढे ढकलण्यात आला आहे.
वाडा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या विक्रमगड शाखेचे उद्घाटन २९ जानेवारी रोजी पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या हस्ते करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते, परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर महाराष्ट्र शासनामार्फत २८ ते ३० जानेवारी यादरम्यान शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आल्याने सदर उद्घाटन सोहळा रद्द करण्यात आला आहे. उद्घाटनाची पुढील तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती पतसंस्थेमार्फत जाहीर करण्यात आली आहे.
