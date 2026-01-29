घोडबंदर-ठाणे रस्त्यामुळे डोकेदुखी
मिरा-भाईंदर पालिकेवर भूसंपादनासाठी दीडशे कोटींचा बोजा
भाईंदर, ता. २९ (बातमीदार) : घोडबंदर ते ठाणे या राज्य महामार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मिरा-भाईंदरच्या हद्दीत रुंदीकरण केले जाणार आहे. मात्र, त्यासाठीच्या भूसंपादनासाठी तब्बल दीडशे कोटींचा खर्च असल्याने हा बोजा डोईजड ठरणार आहे.
घोडबंदर ते ठाणे महामार्गावर फाउंटन हॉटेल ते गायमुख यादरम्यान दररोज वाहतूक कोंडी होते. सध्या हा महामार्ग तीस मीटर रुंद आहे. या रस्त्यावर अवजड वाहने मोठ्या संख्येने येत असल्याने वारंवार वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रस्ता ६० मीटर रुंद करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने मागणीला हिरवा कंदील दाखवत परवानगी दिली आहे. एमएमआरडीए स्वखर्चाने रस्त्याचे रुंदीकरण करून देणार आहे. मात्र, भूसंपादन करण्याची जबाबदारी मिरा-भाईंदर पालिकेवर आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला खासगी जमिनी असल्याने भूसंपादनासाठी दीडशे कोटींचा खर्च येणार आहे. मात्र, महापालिकेची सध्याची आर्थिक पाहता हा बोजा पेलवणारा नाही. परिणामी, राज्य सरकारने निधी द्यावा अन्यथा भूसंपदानासाठी येणारा खर्च एमएमआरडीएच्या प्रकल्प खर्चात जोडण्यात यावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे.
वनखात्याच्या परवानगीची अडचण
महापालिकेकडे हा रस्ता हस्तांतर झाला असला तरी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होता. काही वर्षांपूर्वी रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आले होते. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेली वन विभागाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. मात्र, आता रस्ता रुंदीकरण्यासाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे, पण त्यापूर्वी वन विभागाला आधी संबंधितांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यानंतरच नवीन परवानगी देण्याची कार्यवाही करता येणार आहे.
भूसंपादन करण्यासाठी जमीन मालकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मध्यंतरी महापालिका निवडणुकीमुळे ही प्रक्रिया थंडावली होती. आता पुन्हा त्यावर काम सुरू केले जाणार आहे.
- पुरुषोत्तम शिंदे, सहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग
