मुंबई
विक्रमगडमध्ये हळदीकुंकू समारंभ
विक्रमगड (बातमीदार)ः नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष नीलेश पडवळे, उपनगराध्यक्ष महेंद्र पाटील व सर्व महिला नगरसेविका यांच्या पुढाकाराने नगरपंचायत मुख्य कार्यालयात महिला मेळावा, हळदीकुंकू समारंभ करण्यात आला. या कार्यक्रमाला दोन हजारांहून अधिक महिलांनी सहभाग घेतला. यावेळी नगरसेविका अर्चना लोहार तसेच महिला कार्यकर्त्या करुणा शेलार, जागृती पडवळ, अलका भानुशाली, योगिता भदाणे, फरीदा सय्यद यांनी हळदीकुंकू, फुले, वाणामध्ये एक आकर्षक स्टीलचा वाडगा यासह भेटवस्तू दिल्या.