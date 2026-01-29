अजितदादा पवार यांच्या निधनाने रोहा शहरासह तालुक्यात शोककळा,
रोहा, ता. २८ (बातमीदार) ः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने रोहा तालुक्यासह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात शोककळा पसरली आहे. दादांचे रोहा व रोहेकरांशी अत्यंत जिव्हाळ्याचे आणि अतूट स्नेहसंबंध होते. त्यांच्या निधनामुळे रोहा तालुक्यातील नागरिक, कार्यकर्ते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी भावनिक झाले असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
याप्रसंगी रायगड जिल्हा व रोहा तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने अजित पवार व त्यांच्या समवेत असणारे सहप्रवासी यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यांच्या स्मृतींना आदरांजली अर्पण करण्यासाठी सर्व रोहेकर नागरिक बुधवारी (ता. २८) श्रीराम मारुती चौक येथे एकत्र जमले होते.
यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, प्रदेश सरचिटणीस विजयराव मोरे, तालुका अध्यक्ष विनोद पाशीलकर, कार्याध्यक्ष समीर शेडगे, जिल्हा सरचिटणीस सुरेश मगर, शहराध्यक्ष अमित उकडे, नगराध्यक्षा वनश्री शेडगे, माजी नगराध्यक्ष संतोष पोटफोडे, भाजपा तालुका अध्यक्ष अमित घाग यांसह आजी माजी नगरसेवक, पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.