शालेय सहलींमुळे एसटीची भरभराट
शालेय सहलींमुळे एसटीची भरभराट
रायगड विभागाला ५०.२४ लाख रुपयांचा थेट आर्थिक लाभ
अलिबाग, ता. २९ (वार्ताहर) : नोव्हेंबर ते जानेवारी या कालावधीत शालेय सहलींचा हंगाम रंगतदार असतो. शासनाच्या निर्णयानुसार शालेय सहलींसाठी एसटी बसनेच प्रवास बंधनकारक करण्यात आला असून, विद्यार्थ्यांना प्रवासभाड्यात ५० टक्के सवलत देण्यात येते. या निर्णयाचा थेट फायदा राज्य परिवहन महामंडळाला झाला असून, रायगड विभागाने शालेय सहलींतून तब्बल ५० लाख २४ हजार ९८३ रुपयांची कमाई केली आहे. त्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या थंडीच्या हंगामात शाळांमध्ये अभ्यासासोबतच क्रीडा स्पर्धा, स्नेहसंमेलन व सहलींचे आयोजन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. रायगड जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी जिल्ह्याबाहेर सहली आयोजित केल्या. यासाठी जिल्ह्यातील विविध आगारांतून एसटी बस उपलब्ध करून देण्यात आल्या. हजारो विद्यार्थ्यांनी सहलीनिमित्त सुमारे दीड लाख किलोमीटरचा प्रवास केला. या कालावधीत एसटी बसचे बुकिंग जवळपास ‘हाउसफुल्ल’ झाले होते.
चौकट
शालेय सहलींसाठी ३५१ बस; उत्पन्नात मोठी वाढ
रायगड विभागातून शालेय सहलींसाठी एकूण ३५१ एसटी बस सोडण्यात आल्या. सहलींसाठी प्रवास एसटीतूनच करण्याची सक्ती व भाड्यातील सवलत यामुळे शाळांनी मोठ्या प्रमाणावर एसटीची निवड केली. परिणामी, रायगड वाहतूक विभागाला केवळ शालेय सहलींतून ५० लाखांहून अधिक रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, नियोजित व किफायतशीर प्रवास मिळाला, तर महामंडळालाही आर्थिक हातभार लागला.
बॉक्स
ग्रुप बुकिंगमधूनही फायदा
एसटी महामंडळाकडून देवदर्शन, पर्यटन व अन्य उपक्रमांसाठी ग्रुप बुकिंगची सुविधाही देण्यात येते. किमान ४० प्रवासी असल्यास ग्रुप बुकिंग करता येते. या सुविधेमुळे रायगड विभागाने सुमारे १५ लाख रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.