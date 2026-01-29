विनोबा ॲप उपक्रमांतर्गत शिक्षकांचा भेटवस्तू देऊन शिक्षकांचा सन्मान !
विनोबा ॲप उपक्रमांतर्गत शिक्षकांचा सन्मान
मुरुड, ता. २९ (बातमीदार) ः विनोबा ॲप उपक्रमांतर्गत एफएलएन चाचणी व इतर शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अव्वल स्थान प्राप्त करणाऱ्या शाळा आणि शिक्षकांचा सेंट्रल शाळेत भेटवस्तू देऊन सन्मान करण्यात आला. गटशिक्षणाधिकारी सुनिल गवळी यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हा प्रकल्प अधिकारी वैभव शिर्के यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला.
एफएलएन चाचणी किंवा ॲपद्वारे घेण्यात येणाऱ्या इतर चाचणीसंदर्भात अधिक परिश्रम घेऊन आणि शाळेत घेत असलेल्या उपक्रमांचे व्हिडिओ /फोटो ॲपमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सुनिल गवळी यांनी शिक्षकांना आवाहन केले होते. मुरुड तालुक्यातील चोरढे जिल्हा परिषद शाळा, ताडगाव शाळा, वेताळवा शाळा यांचा सन्मान करण्यात आला. यात शिक्षक संगीता भगत, रूपाली ठाकूर, अनंत माळी यांना भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आले.
हा सन्मान सोहळा यशस्वी करण्यासाठी बोर्ली केंद्रप्रमुख निलेश वारगे, महेश भगत, केंद्र प्रमुख गालिब जनाब, विश्वनाथ म्हात्रे, सुनील काळे, चेतन पाटील यांचे सहकार्य लाभले.
