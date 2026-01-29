चित्रपट निर्मितीच्या नावाखाली व्यवसायिकाला लाखोंना गंडा

चित्रपट निर्मितीच्या नावाखाली १९ लाखांचा गंडा
पती-पत्नी जेरबंद
कल्याण ता. २९ (बातमीदार) : व्यावसायिक मित्राचा विश्वास संपादन करून चित्रपट निर्मितीच्या नावाखाली १९ लाख ३३ हजार रुपयांना लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार कल्याण पूर्वेमध्ये उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी कोळसेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत आरोपी पती-पत्नीला अटक केली आहे.
कल्याण पूर्वेतील छत्रपती शिवाजी महाराज कॉलनी परिसरात मनोज गोरडे (४४) यांचा मोबाईल दुरुस्तीचा व्यवसाय आहे. त्यांच्या दुकानाच्या शेजारीच किरण शेटे (४१) हा संगणक दुरुस्तीचे काम करायचा. या ओळखीचा फायदा घेत किरणने चित्रपट निर्मितीसाठी पैशांची गुंतवणूक केल्यास मोठा परतावा मिळेल, असे आमिष गोरडे यांना दाखवले. गोरडे यांनी सुरुवातीला नकार दिला होता; मात्र किरणची पत्नी राधिका हिने ‘‘मी स्वतः चित्रपटात मुख्य भूमिका करत आहे, तुम्हाला नक्कीच नफा होईल’’ असे सांगून त्यांचा विश्वास जिंकला. शेटे पती-पत्नीच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून गोरडे यांनी कर्ज काढून आणि सोने गहाण ठेवून मार्च २०२१ ते डिसेंबर २०२२ या काळात तब्बल ३२ टप्प्यांत १९ लाख ३३ हजार रुपये दिले. गोरडे यांनी वारंवार मागणी करूनही आरोपींनी अधिकृत करारपत्र करण्यास टाळाटाळ केली.
धमकावले आणि पैसे नाकारले
गुंतवणुकीवर परतावा मिळत नसल्याचे पाहून गोरडे यांनी आपले मूळ पैसे परत मागितले. त्या वेळी आरोपींनी पैसे देण्यास स्पष्ट नकार दिला, तसेच पुन्हा पैसे मागितले तर जीवे मारू, अशी धमकी देत शिवीगाळ केली. अखेर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच गोरडे यांनी पोलिस ठाणे गाठले. कोळसेवाडी पोलिसांनी किरण शेटे आणि राधिका शेटे यांच्या विरोधात फसवणूक व धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, दोघांनाही बेड्या ठोकल्या आहेत.
