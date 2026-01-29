निवडणुक विभागावर शिक्षकांचा संताप!
निवडणूक कामाच्या सक्तीमुळे शिक्षकांमध्ये संताप
कळव्यात शिक्षक संघटना आक्रमक
कळवा, ता. २९ (बातमीदार) ः निवडणुका पार पडल्यानंतरही शिक्षकांना पुन्हा अतिरिक्त निवडणूक कामांचा ताण दिला जात असल्याचा दावा महाराष्ट्र शिक्षक क्रांती संघटनेने केला आहे. काम नाकारणाऱ्या शिक्षकांना थेट पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याची धमकी आणि कारणे दाखवा नोटीस बजावली जात असल्याने शिक्षक वर्गात संतापाची लाट उसळली आहे. याविरोधात संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी निवडणूक प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सुधीर घागस यांनी म्हटले की, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांवर सध्या कामाचा ताण वाढला असून, पुढील महिन्यात बारावी व त्यानंतर दहावीच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. तसेच, निपुण महाराष्ट्रअंतर्गत वाचन, लेखन, संख्या व संख्यावरील क्रिया यांचे मूल्यमापन, दुसरी घटक चाचणी परीक्षा, नोंदी, सभा शिक्षण परिषद व प्रशिक्षणचे कामे प्रलंबित आहेत. अशातच, एका शाळेतून चार ते पाच शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओची) कामे देण्यात आली आहेत. नव्या आरटीआय कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांना बीएलओची कामे देऊ नये, असे आदेश आहेत. तरीही निवडणूक विभाग याकडे दुर्लक्ष करून कामांची सक्ती करीत आहे. तसेच, ही कामे न स्वीकारणाऱ्या शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत, तर फोन करून पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षकांनी केल्या आहेत. याविरोधात सुधीर घागस यांनी मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ही कामे न देण्याची मागणी केली आहे अन्यथा या विरुद्ध आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
