कलाधी कला मंदिरतर्फे ‘नृत्य उत्सव २०२६’ उत्साहात संपन्न
कलाधी कला मंदिरतर्फे ‘नृत्य उत्सव’ उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ ः कलाधी कला मंदिर या शास्त्रीय नृत्यसंस्थेच्या वतीने ‘नृत्य उत्सव’ हा कार्यक्रम शनिवारी (ता. २५) गडकरी रंगायतन येथे उत्साहात पार पडला. संस्थेच्या संस्थापक हर्षिता हाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम झाला.
‘नृत्य उत्सव’ या कार्यक्रमाची सुरुवात आमदार संजय केळकर, ज्ञानसाधना महाविद्यालयाचे अध्यक्ष कमलेश सतीश प्रधान, कथक गुरू स्वाती कोळे आणि इंडो स्कूलच्या मुख्याध्यापिका निकिता कोठारी यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाली. या उत्सवात संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या लहान मुलींपासून ते ज्येष्ठ विद्यार्थिनींपर्यंत सर्वांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. विद्यार्थ्यांनी कथक नृत्याच्या माध्यमातून ताल, लय, भाव, भक्ती व कथनशैलीचे प्रभावी सादरीकरण केले. काहोन वाद्य, तबला आणि कथक यांची सांगड घालणारी वाद्य-नृत्य जुगलबंदी विशेष आकर्षण ठरली. तसेच कथक शैलीतील बॉलीवूड गीतांवरील नृत्यप्रस्तुतीने प्रेक्षकांची विशेष दाद मिळवली.
‘माणसातला विठ्ठल’ आकर्षणाचा केंद्रबिंदू
कार्यक्रमातील ‘माणसातला विठ्ठल’ हे विशेष सादरीकरण प्रेक्षकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरले. या सादरीकरणातून मानवी मूल्ये, भक्तिभाव व अध्यात्म यांचे प्रभावी दर्शन घडले. सभागृहात प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी पाहायला मिळाली असून, प्रत्येक सादरीकरणाला टाळ्यांचा कडकडाट मिळाला. याप्रसंगी ज्येष्ठ मराठी अभिनेते जयवंत वाडकर आणि नगरसेवक पवन कदम यांची विशेष उपस्थिती होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.