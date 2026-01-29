मुंबई
अजीत दादांना कोलाड नाक्यावर श्रद्धांजली अर्पण
अजित दादांना कोलाड नाक्यावर श्रद्धांजली अर्पण
रोहा, ता. २९( बातमीदार) ः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने सर्वत्रच शोककळा पसरली. मुंबई-गोवा महामार्गावरील कोलाड नाक्यावर सर्व पक्षातील नेते व ग्रामस्थांनी एकत्र येत शोक सभा आयोजित केली होती. या सभेमध्ये सर्वांनीच अजितदादांना श्रद्धांजली वाहिली. अजित पवार यांचे रोहा तालुक्यावर विशेष प्रेम होते. त्यांच्या माध्यमातून रोहा शहर व ग्रामीण भागात विविध प्रकारची विकासकामे झाली. अजितदादांच्या निधनाच्या वृत्ताने घरातील एक कर्ता पुरुष गमावल्याची भावना प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर होती.
फोटो कॅप्शन : अजित दादांना श्रद्धांजली अर्पण करताना कोलाडवासीय