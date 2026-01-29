अमली पदार्थांच्या तस्करीवर प्रहार
नवी मुंबई, ता. २९ (वार्ताहर) : पंजाबमधील अमृतसर येथून महाराष्ट्रात हेरॉईनचा पुरवठा करणाऱ्या मुख्य सूत्रधाराला अमली पदार्थविरोधी पथकाने अटक केली आहे. साहेब सिंग उर्फ सभा जोगिंदर सिंग या संशयिताकडून सात लाखांचे हेरॉईन जप्त करण्यात आले आहे. अमृतसरमध्ये सोमवारी (ता. २६) ही धडक कारवाई करण्यात आली. न्यायालयाने त्याला शनिवार (ता. ३१) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. त्याच्या अटकेमुळे पंजाब ते महाराष्ट्र या अमली पदार्थ तस्करीच्या मार्गावर पोलिसांनी मोठा प्रहार केल्याचे मानले जात आहे.
एपीएमसी पोलिस ठाण्यात दाखल अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान नवी मुंबईत येणाऱ्या हेरॉईनचे मूळ पंजाबमध्ये असल्याचे समोर आले होते. या रॅकेटचा मुख्य संशयित साहेब सिंग उर्फ सभा जोगिंदर सिंग हा अमृतसरमधून ट्रक व रेल्वेमार्गे अमली पदार्थांचा पुरवठा करत होता. तसेच तो व्यवहाराचे पैसे ऑनलाइन पद्धतीने आपल्या बँक खात्यावर स्वीकारत होता. या गुह्याचा तपास करण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांचे पथक यापूर्वी तीनवेळा पंजाबला जाऊन आले होते, मात्र संशयित अत्यंत चलाख असल्याने, तसेच तो सतत आपले मोबाईल आणि ठिकाण बदलत असल्यामुळे पोलिसांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले होते.
चार मोबाईलचे विश्लेषण
पोलिसांनी मात्र यावेळेस संशयित वापरत असलेल्या चार वेगवेगळ्या मोबाईलचे तांत्रिक विश्लेषण करून त्याचा माग काढला. या तांत्रिक माहितीच्या आधारे पोलिसांनी अमृतसरमध्ये सापळा रचून साहेब सिंगला ताब्यात घेतले. पंजाबमधून नवी मुंबईत अमली पदार्थ आणून त्याची विक्री करणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध आतापर्यंत एकूण पाच गुन्हे दाखल, तर पोलिसांनी आतापर्यंत २८ संशयितांना अटक केली आहे.
