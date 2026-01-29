महापालिकेत अजित पवार यांना श्रध्दांजली
वाशी, ता. २९ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने महापालिका मुख्यालयातील ॲम्फिथिएटर येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आज (ता. २९) भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. पवार यांच्या प्रतिमेला आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या हस्ते पुष्पमालिका अर्पण करून, अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, सर्व विभागप्रमुख व अधिकारी, कर्मचारी आणि अभ्यागत नागरिक यांच्या उपस्थितीत स्तब्ध उभे राहून आदरांजली वाहण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत अनमोल योगदान असणाऱ्या अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे राज्यासह प्रशासनाची फार मोठी हानी झाली असल्याचे सांगत महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो व त्यांच्या कुटुंबीयांना या दु:खातून सावरण्याची शक्ती लाभो, अशा शब्दात श्रद्धांजली अर्पण केली. आयकॉनिक इमारत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महापालिकेच्या मुख्यालय इमारतीच्या पायाभरणीपासून उभारणीपर्यंत, तसेच महापालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामांना गती देण्यात व अनेक प्रसंगात त्यांचे योगदान लाभले, जे कधीही विसरता येणार नाही, असे आयुक्त म्हणाले. विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह निधन झालेले त्यांचे सुरक्षारक्षक विदीप जाधव, पायलट कॅ. सुमीत कपूर, कॅ. शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडन्ट पिंकी माळी यांच्याही आत्म्यास चिरशांती लाभो, अशी सामूहिक प्रार्थना करीत सर्वांनी स्तब्ध उभे राहून भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.