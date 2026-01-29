निवडणूक रणांगणात रक्तरंजित थरार; नेरळमध्ये चाकू हल्ल्याने राजकीय वातावरण तापले
नेरळमध्ये तरुणावर चाकू हल्ल्याने राजकीय वातावरण तापले
कर्जत, ता. २९ (बातमीदार) ः जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असतानाच कर्जत तालुक्यातील नेरळ जिल्हा परिषद गटात निवडणूक रिंगणाला रक्तरंजित वळण मिळाल्याची गंभीर घटना घडली आहे. ममदापूर नाक्यावर एका तरुणावर झालेल्या चाकू हल्ल्यामुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी नेरळ पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.
नेरळ जिल्हा परिषद गटामध्ये शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवार सुनीता सुरेश टोकरे उमेदवार आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुरेश टोकरे हे ममदापूर नाक्यावर २८ तारखेला मध्यरात्री कार्यकर्त्यांसह उपस्थित असताना गावातील धनेश्वर शिंगे यांच्याशी त्यांची बाचाबाची झाली. यानंतर विशाल हिसाळके तेथून निघून गेले. काही वेळाने धनेश शिंगे हे झालेला प्रकार विशाल हिसाळगे यांना सांगत असताना, ‘बरोबर आहे’ असे बोलल्याच्या कारणावरून मिलिंद शिंगे याने विशाल यांना जाब विचारत धक्काबुक्की सुरू केली. त्यानंतर रेशब कुरेशी व अरमान पटेल यांनीही मारहाण केली.
पोटात गंभीर जखम
मिलिंद शिंगे याने दुचाकीमधून चाकू काढून विशाल हिसाळके यांच्यावर वार करण्याचा प्रयत्न केला. धनेश शिंगे यांनी चाकूहल्ला रोखण्याचा प्रयत्न केला. अखेर तिघांनी मिळून विशाल हिसाळके यांच्यावर चाकूहल्ला केला. या हल्ल्यात विशाल हिसाळके यांच्या पोटात गंभीर जखम झाली आहे. त्यांना मध्यरात्री रायगड रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते. विशाल हिसाळके यांचा जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील तपास चालू आहे. दरम्यान, हल्ला करणारे आरोपी हे सुरेश टोकरे यांचे निकटवर्तीय असल्याचा आरोप जखमीचे भाऊ विपुल हिसाळके यांनी केला आहे.
पोलिस बंदोबस्तात वाढ
याप्रकरणी नेरळ पोलिसांनी तातडीने कारवाई करीत दोघांना अटक केली आहे. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळाची पाहणी केली आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी राहुल गायकवाड यांनी घटनास्थळी भेट दिली. तर सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राहुल वरोटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
