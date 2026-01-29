प्रेयसीला त्रास देणाऱ्या फुलविक्रेत्याची चाकू भोसकून हत्या
ठाण्यातील हत्येप्रकरणी तिघांना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : प्रेयसीला त्रास देत असलेल्या फुलविक्रेता महेश नारखा याची चाकूने भोसकून हत्या करणाऱ्या मूळ गुजरात येथील काली ऊर्फ रघू जयंतीभाई चौहान (वय २७) आणि शायर विनूभाई मंगरोलिया (२१) यांना नायगाव येथून अटक केली. ठाणे शहर पोलिसांच्या मालमत्ता गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली. या घटनेत सहभागी असलेल्या गीता माळी हिला ठाणेनगर पोलिसांनी अटक केली आहे. त्या तिघांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ठाण्याच्या चेंदनी कोळीवाडा येथे राहणारे महेश नाखवा यांची २८ जानेवारीला अनोळखी व्यक्तींनी चाकूने भोसकून हत्या केली होती. याप्रकरणी ठाणेनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा समांतर तपास ठाणेनगर पोलिस व मालमत्ता गुन्हे कक्षाचे पथक करीत होते. सीसीटीव्ही फुटेज व तांत्रिक तपासाच्या आधारे दोन मारेकऱ्यांना नायगाव पूर्व येथील मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरून पळून जाताना अटक केली. याशिवाय या घटनेत सहभागी असलेल्या गीता माळी हिलाही अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पुढील तपास ठाणेनगर पोलिस करीत आहेत.
