कला शिक्षणच्या सीईटी प्रवेश नोंदणीला सुरूवात
मुंबई, ता. २९ : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी एएसी-कला शिक्षणमध्ये रेखा व रंगकला, शिल्पकला, वस्त्रकला, मातकाम, अंतर्गत गृहसजावट, धातुकला, उपयोजित कला या अभ्यासक्रमाच्या सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीला गुरुवारी (ता. २९) सुरू झाली. ही नोंदणी ३ मार्चपर्यंत ऑनलाइन होणार आहे. सीईटी परीक्षेची संभाव्य तारीख १० एप्रिल आहे.
२०२५च्या एएसी-कला शिक्षण सीईटी या प्रवेश परीक्षेमध्ये २,७८९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. राज्य सीईटी सेलकडून सध्या एमएचटी सीईटी पीसीएम व पीसीबी समूह, एमबीए/एमएमएस, एमसीए, ३ व ५ वर्षीय एलएलबी, बी. एड., एमएड, बीएड-एमएड (तीनवर्षीय एकत्रित अभ्यासक्रम), बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी. एचएमसीटी/बीसीए/बीबीए/बीएमएस/बीबीएम, एम. एचएमसीटी, बी. डिझाइन, नर्सिंग, डीपीएन व पीएचएन या अभ्यासक्रमाच्या सीईटी प्रवेश परीक्षेची नोंदणी सुरू असून, उमेदवारांनी यासाठी www.mahacet.org या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपल्या इच्छुक अभ्यासक्रमांच्या सीईटीची नोंदणी करावी, असे आवाहन सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी केले आहे.
