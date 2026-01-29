वायू प्रदूषणाची नियमावली कागदावरच
उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; उच्चस्तरीय समितीचे सूताेवाच
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील वाढते वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत दिलेल्या आदेशांचे ठोस अनुपालन करण्यात आलेले नाही. नियमांचे पालन करण्यास मुंबई, नवी मुंबई महापालिकेसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) अपयशी ठरल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २९) ओढले. तसेच वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाने सूताेवाच केले.
महापालिका आणि एमपीसीबीच्या शेकडो पानांची प्रतिज्ञापत्रे आणि न्यायालयीन समितीचे अहवाल प्रकरणांची वाढती संख्या आणि न्यायालयाच्या मर्यादित वेळेमुळे तपासणे न्यायालयाला शक्य नाही. त्यामुळे उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून महापालिकांना समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करेल, असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले. मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी कमी झालेली नाही, यात काही शंका नाही. ऑक्टोबर २०२३पासून सततच्या न्यायालयीन देखरेखीनंतरही शहरातील हवेची गुणवत्ता खालावत आहे. डिसेंबरमध्ये ही पातळी ‘अत्यंत गंभीर’ असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. निव्वळ प्रतिज्ञापत्रे दाखल करणे पुरेसे नाही. हवेचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिका आणि एमपीसीबीने ठोस उपाययोजनाही केल्या. परिणामी, प्रदूषणाची पातळी कमी झाल्याचे दिसून आले नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. महापालिकांनी केलेल्या प्रयत्नांबाबत आम्ही वेळोवेळी असमाधान व्यक्त केले होते ते वैयक्तिक नसून, महापालिका आणि एमपीसीबीच्या सामूहिक प्रयत्नांबाबत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे मुंबईतील ४७७ बांधकाम स्थळांसह अन्य ठिकाणच्या हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करणारी उपकरणे (एअर क्वालिटी मॉनिटर्स) बसवलेली नाहीत. विद्यमान समितीने प्रदूषण करणाऱ्या स्थळांच्या पाहणी अहवालावर आधारित तपासणीचे तपशीलही दिले नाहीत. दोन ते तीन तास लागत असताना महापालिकेच्या भरारी पथकांनी दिवसभरात फक्त एकाच जागेची तपासणी केली, यावर न्यायालयाने बोट ठेवले.
समितीला आदेश देण्याचे अधिकार
याप्रकरणी छोटी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची आणि वायू प्रदूषणामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना भरपाईची तरतूद करण्याची शिफारस न्यायालयीन मित्र वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा आणि वनशक्ती संस्थेच्या वतीने करण्यात आली. दोघांनीही या समितीत वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा समावेश करण्याचीही मागणी केली. भरपाई आणि वैद्यकीय तज्ज्ञाच्या समावेशाला मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकांनी आक्षेप नोंदवला. त्यावर समिती अनुपालनाचा अहवाल सादर ठेवण्यापुरते मर्यादित राहणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
