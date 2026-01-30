टाटा पॉवरने उभारले हरित ऊर्जा प्रकल्प
टाटा पॉवरने उभारले हरित ऊर्जा प्रकल्प
१० हजार मेगावॉटची क्षमता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : टाटा पॉवरची उपकंपनी असलेल्या टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेडने (टीपीआरईएल) देशभरात तब्बल १० हजार मेगावॉट क्षमतेचे हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारून त्यामधून वीजनिर्मिती सुरू केली आहे. त्यामध्ये सुमारे नऊ हजार ७०० मेगावॉट क्षमतेचे सौर प्रकल्प असून, २९० मेगावॉटचे पवन ऊर्जा प्रकल्प आहेत. त्यामुळे देशात हरित ऊर्जा पुरेशी उपलब्ध होऊ लागली आहे.
टाटा पॉवरने आर्थिक वर्ष २०२५-२६च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत एक हजार ८८० मेगावॉटचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. हा आकडा मागील वर्षीच्या याच कालावधीत कार्यान्वित करण्यात आलेल्या १,४०० गिगावॉट क्षमतेच्या तुलनेत ३३ टक्के अधिक आहे. प्रकल्पाचे नियोजन, उभारणी आणि वीजनिर्मिती (ईपीसी) या तीन टप्प्यांवर ही उभारणी केली आहे. दरम्यान, या तिमाहीत कार्यान्वित करण्यात आलेल्या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये राजस्थान, तमिळनाडूतील प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्रगत अभियांत्रिकी पद्धतीचा अवलंब करीत टीपीआरईएलने आव्हानात्मक परिस्थितीतही सातत्याने प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.
