महापौर निवडणूक लांबणीवर!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. या निवडणुकीला १० फेब्रुवारी उलटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल लागून १५ दिवस झाले तरी महापौर पदाची निवड होऊ शकलेली नाही. भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळाले आहे; तरीही महापौर पद निवडीसाठी भाजपला मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेची (शिंदे गट) मदत घ्यावी लागणार आहे. कोकण भवन येथे गटाची नोंदणी करण्याची दोन्ही पक्षांची तयारी झाली होती; मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे ही गट नोंदणीची प्रक्रिया प्रलंबित राहिली. त्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे पुढच्या सगळ्या प्रक्रियेला आता विलंब झाला आहे. दुसरीकडे महापौरपदासह स्थायी समिती तसेच वैधानिक समित्या आणि विशेष समित्या यांची वाटणी महायुतीत कशी करायची, याबाबत अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. त्याचा तिढा अद्याप सुटलेला नसल्याचे समजते. पालिकेत गट नोंदणीनंतर महापौर निवडणुकीसाठी सूचना काढली जाते. त्यासाठी सात दिवस दिले जातात आणि त्यात नामनिर्देशन अर्ज स्वीकारले जातात. त्यानंतरच निवडणूक होते. ही प्रक्रिया फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. त्यातच आंगणेवाडीची जत्रा असल्याने १० फेब्रुवारीला महापौर निवडणूक नको. त्याआधी किंवा नंतर घ्यावी, असा आग्रह काही नगरसेवकांनी धरला आहे.
