रूमच्या भाड्यावरून दोन गटात तुफान राडा ; ३३ जणांवर गुन्हा दाखल
हाणामारीप्रकरणी ३३ जणांवर गुन्हा
भिवंडी, ता. ३० (वार्ताहर) ः रूमचे भाडे न दिल्याच्या कारणावरून भाडोत्री आणि रूममालक यांच्या दोन गटांत शिवीगाळ, लाथा-बुक्क्यांसह, लाकडी दांडक्याने तुफान हाणामारी झाल्याची घटना नवी वस्तीतून समोर आली आहे. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात परस्पर विरोधी गटातील एकूण ३३ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नसरीन आजम चौधरी, नगमा हिजहार चौधरी, नगमा हिजहार चौधरी यांची आई, रशिदाबानी अजमल चौधरी, अमिना सलाम खान, मन्ना (पूर्ण नाव माहीत नाही), शाविरा अश्रफअली चौधरी, अजमल चौधरी, अकबर चौधरी, अश्रफअली चौधरी तसेच इतर १० ते १२ बुरखा घातलेल्या महिला व दोन अनोळखी व्यक्ती आणि बदुदिन, रियाज, सिराज, समशाद, बहुदिन यांची भावजई तसेच इतर दोन ते तीन अनोळखी महिला, अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत, तर या धुमश्चक्रीत दोन्ही गटांतील व्यक्ती जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सलमा खातून आणि रुबिया चौधरी या दोन गटांत रूमचे भाडे देण्यावरून गुरुवारी सायंकाळी वाद झाला. त्यानंतर वादाचे रूपांतर हाणामारीत होऊन शिवीगाळ लाथा-बुक्क्यांसह, लाकडी दांडक्याने हमरातुमरीत दोन्ही गटांतील काही जण जखमी झाले आहेत.
