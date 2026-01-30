भाजपकडून महापौर पदासाठी डिंपल मेहतांना पुन्हा संधी
मिरा भाईंदरमध्ये निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल
भाईंदर, ता. ३० (बातमीदार) : मिरा भाईंदर महापालिकेच्या महापौर पदासाठी भाजपने पुन्हा एकदा माजी महापौर डिंपल मेहता यांना संधी दिली आहे, उपमहापौर पदासाठी भाजपचे वरिष्ठ नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. विरोधी पक्षातून महापौर पदासाठी काँग्रेसच्या रुबिना शेख व उपमहापौर पदासाठी शिवसेनेच्या वंदना पाटील यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे. चौघांनी आपले अर्ज शुक्रवारी (ता. ३०) दाखल केले.
महापौर व उपमहापौरांची निवड येत्या ३ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यासाठी शुक्रवारी (ता. ३०) उमेदवारी अर्ज दाखल करायचे होते. महापौर पद महिलांसाठी राखीव असल्याने भाजपकडून कोणाला संधी मिळते, याबाबत उत्सुकता होती. माजी महापौर व भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या वहिनी डिंपल मेहता यांच्याच गळ्यात उमेदवारीची माळ पडेल, अशी दाट शक्यता होती. त्यानुसार भाजपने डिंपल मेहता यांनाच उमेदवारी दिली. डिंपल मेहता २०१७मध्ये महापौर झाल्या होत्या. उपमहापौर पदासाठी भाजपने वरिष्ठ नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील यांना संधी दिली आहे. पाटील हे सलग सहव्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत.
समतोल साधण्याचा प्रयत्न
महापालिकेतील एकंदर ९५ नगरसेवकांपैकी भाजपकडे ७८ आणि एक अपक्ष असे ७९ संख्याबळ आहे. मिरा भाईंदरच्या महापौरपदी मराठी व्यक्तीच विराजमान झाली पाहिजे, अशी जोरदार मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने महापौर व उपमहापौर पदासाठी अनुक्रमे अमराठी व मराठी असे उमेदवार देऊन समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र त्याचे पडसाद काय उमटतात, हे लवकरच पाहायला मिळणार आहे. विरोधी पक्षांतील शिवसेना व काँग्रेसने एकत्र येत मिरा भाईंदर शहर विकास आघाडीची स्थापना केली आहे. त्यांच्याकडे १६ नगरसेवक आहेत. येत्या ३ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता महापौर, उपमहापौर या पदासाठी निवडणूक होणार आहे.