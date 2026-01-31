वैज्ञानिक संकल्पनांना ‘नाटुकली’चे व्यासपीठ
भाईंदर, ता.३१ (बातमीदार): विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची गोडी निर्माण व्हावी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा आणि त्यांच्या कल्पकतेला वाव मिळावा, या उद्देशाने मिरा भाईंदरमध्ये विज्ञान नाटुकली स्पर्धा होणार आहे. ग्रंथाली प्रतिभांगण, मराठी एकीकरण समिती (एक लोकचळवळ), मीरा भाईंदर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३ फेब्रुवारीला लता मंगेशकर नाट्यगृहात ही स्पर्धा होणार आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिका तसेच खासगी मराठी शाळांचे विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. नाट्याच्या माध्यमातून विज्ञान सोप्या, प्रभावी भाषेत मांडता यावे, हा उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. अशा उपक्रमांनी विद्यार्थ्यांचा विज्ञानाकडे पाहण्याची सकारात्मक दृष्टी विकसित होणार आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व मराठी भाषिक शाळांनी स्पर्धेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.