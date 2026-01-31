मलंगगडावर रोप-वे, वाहतुकीवर विशेष निर्बंध
उल्हासनगर, ता. ३१ (वार्ताहर) : हाजीमलंगवाडी येथील श्री पीर हाजीमलंग साहिब दर्गा उरूसाच्या निमित्ताने हजारो भाविकांची गर्दी उसळणार असल्याने हिललाईन पोलिस ठाण्याने विशेष नियोजन आखले आहे. पालखी व संदलाच्या दिवशी होणारी गर्दी, यंदा सुरू झालेली फ्युनिक्युलर रोप-वे सेवा आणि मलंगगडाची मर्यादित क्षमता लक्षात घेता, २ फेब्रुवारीला ठराविक वेळेत वाहतूक व रोप-वेवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. नियमांचे पालन करून सहकार्य करण्याचे आवाहन उल्हासनगर परिमंडळ ४ चे पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी भाविकांना केले आहे.
अंबरनाथ तालुक्यातील हाजीमलंगवाडी येथे २९ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी या कालावधीत श्री पीर हाजीमलंग साहिब दर्गा यांची यात्रा, उरूस, संदल व पालखी सोहळा सुरू झाला आहे. या यात्रेचा मुख्य कार्यक्रम २ फेब्रुवारीला रात्री १२ ते ३ फेब्रुवारी सकाळी ६ या वेळेत पार पडणार आहे. पालखीच्या दिवशी मलंगगड व पायथ्याच्या परिसरात भाविकांसह वाहनांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यावर्षी फ्युनिक्युलर रोप-वे सेवेमुळे भाविकांची संख्या वाढण्याची दाट शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. मलंगगडावर एका वेळी केवळ आठ ते १० हजार भाविकांचीच क्षमता उपलब्ध असल्याने गर्दी नियंत्रणासाठी काटेकोर उपाययोजना आवश्यक ठरल्या आहेत.
भाविकांच्या जीवित व वित्तीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने; तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार २ फेब्रुवारीला विशेष निर्बंध लागू केले आहेत. त्यानुसार, गडावर जाण्यासाठी फ्युनिक्युलर रोप-वे सेवा सकाळी ८.३० ते सायंकाळी ४.०० या वेळेतच सुरू राहील. सायंकाळी ४ नंतर गडावर जाण्यास बंदी आहे. खाली उतरण्यासाठी रोप-वे सेवा पुढील तीन तास सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या संपूर्ण कालावधीत पोलिस प्रशासन, वाहतूक शाखा व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत राहणार आहे.
पार्किंग सुविधा
गर्दी व वाहतूक नियंत्रणासाठी वावंजे गावाकडून मलंगगडाकडे येणारी सर्व प्रकारची वाहतूक (अत्यावश्यक सेवा वगळून) पूर्णतः बंद ठेवण्यात आली आहे. पायथ्याच्या परिसरात नियोजित वाहनतळ व्यवस्था केली आहे. त्या ठिकाणाहून भाविकांसाठी विशेष बस सेवा उपलब्ध केली आहे. जोशी बाग परिसरातही सर्व प्रकारच्या वाहनांना (अत्यावश्यक सेवा वगळून) प्रवेशबंदी लागू आहे. खासगी वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे.
मलंगगडाची मर्यादित क्षमता, पालखीच्या दिवशी होणारी प्रचंड गर्दी आणि फ्युनिक्युलर रोप-वे सेवा लक्षात घेता काही काळासाठी निर्बंध लावणे अपरिहार्य होते. भाविकांच्या जीवित व वित्तीय सुरक्षिततेलाच सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सर्व भाविकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य केल्यास हा उरूस शांततेत, भक्तिभावात आणि सुरक्षित वातावरणात पार पडेल, याची खात्री आहे.
- सचिन गोरे, पोलिस उपायुक्त
