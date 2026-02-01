खेळाडू वृत्तीचे पालघरमध्ये दर्शन
एस.टी.कदम ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धेची सांगता
पालघर, ता.१ (बातमीदार)ः मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची अधिकृत मान्यता असलेल्या एस. टी. कदम आंतरशालेय क्रिकेट स्पर्धा उत्साहात व पार पडली. या स्पर्धेत पालघर तसेच परिसरातील १७ शालेय संघांनी सहभागी होताना उत्कृष्ट खेळ, शिस्त, खेळाडू वृत्तीचे दर्शन घडवले.
विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडाप्रेम, संघभावना, नेतृत्वगुण, आत्मविश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी ही स्पर्धा केली. अंतिम सामन्यात बोईसरच्या तारापूर विद्या मंदिर, संघाने दमदार खेळाचे प्रदर्शन करत विजेतेपद पटकावले, तर पालघरच्या एस.टी.कदम विद्यालय संघाने उल्लेखनीय कामगिरी करत उपविजेतेपद मिळविले. स्पर्धेत वैयक्तिक कामगिरीने विशेष लक्ष वेधून घेतले. उत्कृष्ट फलंदाजीसाठी जान्मेय पाटीलला सर्वोत्कृष्ट फलंदाज म्हणून गौरवण्यात आले, तर सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून निमिष देवची निवड करण्यात आली. अष्टपैलू कामगिरीसाठी जान्मेय पाटीलला सन्मानित करण्यात आले.
