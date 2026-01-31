विष्णुशास्त्री चिपळूणकर स्मारक उपक्रम
प्रभादेवी, ता. ३१ (बातमीदार) : माटुंगा येथील रामनारायण रुईया स्वायत्त महाविद्यालयात नुकताच विष्णुशास्त्री चिपळूणकर स्मारक उपक्रम पार पडला. उपक्रमांतर्गत घेण्यात आलेल्या व्याख्यानमालेत यावर्षी ‘पर्यावरण : चित्रपट आणि व्यवहार’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
चर्चासत्रात मराठी चित्रपटाला ऑस्करपर्यंत नेणारे दिग्दर्शक संदीप सावंत आणि समाजमाध्यमात ‘कोकणी रानमाणूस’ म्हणून प्रसिद्ध असलेला पर्यावरण कार्यकर्ता प्रसाद गावडे या दोन मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. मुलाखतकार म्हणून डॉ. गायत्री लेले यांनी चर्चेची सूत्रे सांभाळली. उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्य डॉ. कामिनी पाटील, जनसंज्ञापन व माध्यम विभागातील आश्लेषा रांगणेकर आणि डॉ. कौस्तुभ जोशी तसेच मराठी विभागातील शिक्षिका आश्लेषा राणे यांचे विशेष सहकार्य लाभले.
