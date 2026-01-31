ऐरोली ते काटई नाका उन्नत मार्गाच्या कामासाठी वाहतुकीत बदल
सेक्टर ४ मधील रस्ता सहा दिवस पूर्णतः बंद
नवी मुंबई, ता. ३१ (वार्ताहर) : ऐरोली ते काटई नाका उन्नत मार्गाच्या डिझाइन व बांधकामाच्या अनुषंगाने ऐरोली परिसरातील वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. ऐरोली सेक्टर ४ मधील जामा मशीद (सेक्टर १७) ते श्रीराम विद्यालय (सेक्टर ३) दरम्यानचा रस्ता ३० जानेवारी रात्री १२ वाजेपासून ४ फेब्रुवारी रात्री ११ वाजेपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी पूर्णतः बंद ठेवण्यात आला आहे. याबाबतची अधिसूचना नवी मुंबई वाहतूक विभागाने जारी केली आहे.
ऐरोली पोस्ट ऑफिससमोरील महानगरपालिका गार्डन परिसरात उन्नत मार्गाच्या डिझाइनचे काम सुरू असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पटनी रोडकडून येणाऱ्या तसेच सेक्टर ३ कडे जाणाऱ्या वाहनांना जामा मशीद येथून उजवीकडे वळून सेक्टर १७ दत्त मंदिर समोरील रस्त्याने जाण्याचा पर्यायी मार्ग देण्यात आला आहे. तसेच भारत बिजलीकडून श्रीराम विद्यालयाकडे जाणाऱ्या वाहनांनी सेक्टर ५ च्या मुख्य रस्त्याचा वापर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
चौकट
पर्यायी मार्गाचा वापर
कामाच्या कालावधीत ऐरोली परिसरात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असून, नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करून वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.