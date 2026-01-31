एसटी बस थेट पोलिस ठाण्यात
मुलाच्या तिकिटावरून महिला, वाहकामध्ये वाद
कासा, ता. ३१ (बातमीदार)ः लहान मुलाच्या तिकिटावरून वाहक, प्रवासी महिलेतील वादामुळे बस कासा पोलिस ठाण्यात नेण्याची वेळ आली. डहाणू-नाशिक मार्गावर शुक्रवारी सायंकाळी हा प्रकार घडला असून, या प्रकाराने नाशिककडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.
डहाणूहून नाशिककडे निघालेल्या एसटी बसमध्ये एक महिला लहान मुलासह चढली. तिकीट तपासणीदरम्यान बसवाहकने मुलाचे तिकीट काढण्याची मागणी केली. मात्र, संबंधित महिलेने मुलाचे वय सात वर्षांखाली असल्याचे सांगत तिकीट घेण्यास नकार दिला. या वेळी नियमांनुसार मुलाचे वय सात वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगून तिकीट घेणे बंधनकारक असल्याचा आग्रह धरला. यावरून दोघांमध्ये शाब्दिक वाद सुरू झाला. महिलेने हुज्जत घालत शिवीगाळ केल्याने चालकाने बस थेट कासा येथे पोलिस ठाण्यात उभी केली.
३० ते ४५ मिनिटांचा गोंधळ
पोलिस ठाण्यात दोन्ही बाजूंची समजूत काढण्यात आली. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर महिलेने मुलाचे तिकीट काढण्यात आले. मात्र, या प्रकारामुळे बस ३० ते ४५ मिनिटे उशिरा सुटल्याने इतर प्रवाशांचे हाल झाले. दरम्यान, प्रवाशांनी प्रवासादरम्यान कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे टाळावे. अशा वादामुळे इतर प्रवाशांचा वेळ वाया जातो. त्यामुळे एसटीच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन आगरप्रमुख चेतन देवधर यांनी केले.