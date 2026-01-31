महाराष्ट्राच्या रणरागिनींच्या जयंतीनिमित्त स्त्रीमुक्ती महिना उत्साहात
खारघर, ता. ३१ (बातमीदार) : महाराष्ट्रातील समाजसुधारणेच्या रणरागिनींच्या जयंतींचे औचित्य साधत युवा संस्था व नवयुवा फेडरेशन यांच्या वतीने ३ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी या कालावधीत स्त्रीमुक्ती महिना मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत स्त्रीशक्तीचा जागर घालणारे विविध सामाजिक व प्रबोधनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, मुक्ता साळवे, फातिमा शेख, राजमाता जिजाऊ व माता रमाई आंबेडकर यांच्या जयंतींच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, नवी मुंबईतील नवयुवा शहरस्तरीय संघ व दीडशेहून अधिक बचत गट सहभागी झाले आहेत. सानपाडा सेक्टर १० येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता भवन येथे झालेल्या कार्यक्रमात १५ बचत गटांतील १२० महिला सहभागी झाल्या.
या वेळी विधवा व एकल महिलांचा आभूषण देऊन सत्कार करण्यात आला. सुकन्या जाधव, शांताताई व डॉ. हर्षा गोयल यांनी मार्गदर्शन केले, तर सुजित निकाळजे यांनी समाजसुधारकांच्या कार्यावर प्रकाश टाकला. स्त्रीशक्ती, समता व सामाजिक जागृतीचा संदेश देणारा हा उपक्रम प्रेरणादायी ठरत आहे.
