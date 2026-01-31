बेलापूरला अतिक्रमणाचा विळखा
बेलापूरला अतिक्रमणाचा विळखा
अस्वच्छता, अवैध पार्किंगने नागरिक हैराण
नेरूळ, ता. ३१ (बातमीदार) : बेलापूर ‘अ’ विभागातील पादचारी मार्गांवर अतिक्रमण, अस्वच्छता आणि अवैध वाहन पार्किंग यांचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत असून, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अक्षरशः विस्कळित झाले आहे. पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षितपणे चालण्यासाठी असलेले मार्ग दुकानदारांकडून बळकावले जात असून साहित्य, फलक व अडथळे उभारून संपूर्ण फुटपाथच व्यापले जात आहेत. परिणामी नागरिकांना थेट रस्त्यावरून चालावे लागत असून, अपघातांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने नवी मुंबई महापालिकेकडे तातडीने कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
रेल्वे स्थानकाबाहेरील चारभुजा स्वीट, चेतक स्वीट परिसरात पादचारी मार्गावर दुकानदारांनी अतिक्रमण केल्याने वाहतूक व पादचारी दोघांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याचबरोबर सार्वजनिक स्वच्छतेचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. अनेक ठिकाणी कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याने दुर्गंधी पसरली असून, परिसराचे विद्रूपीकरण झाले आहे. स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
‘ज्वेल ऑफ इंडिया’ परिसरातील सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून, स्वच्छतेअभावी नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. तसेच सीवूड्स परिसरातील मुख्य रस्ते व चौकांत अवैध रिक्षा पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी वाढली असून, अपघातांची शक्यता निर्माण झाली आहे. मॉलसमोरील पादचारी मार्गावर साचलेला कचरा आणि व्यावसायिकांकडून रस्त्यावर टाकला जाणारा कचरा या भागाची ‘ज्वेल ऑफ नवी मुंबई’ म्हणून असलेली प्रतिमा मलिन करीत आहे.
चौकट
प्रशासन जबाबदार कधी होणार?
अतिक्रमण हटवणे, स्वच्छता मोहीम प्रभावीपणे राबवणे, सार्वजनिक शौचालयांची दुरुस्ती व नियमित देखभाल करणे तसेच अवैध रिक्षा पार्किंगवर सातत्यपूर्ण कठोर कारवाई करणे, अशी स्पष्ट मागणी शिवसेनेने केली आहे. केलेल्या कारवाईचा लेखी अहवाल द्यावा, जेणेकरून नागरिकांचा प्रशासनावर विश्वास बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. केवळ आश्वासनांपुरते न राहता प्रत्यक्षात ठोस आणि परिणामकारक पावले उचलावीत, अशी जोरदार मागणी उपशहर प्रमुख सीवूड्स शिवसेना (उबाठा) समीर बागवान यांनी केली आहे.
