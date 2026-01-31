राज्यात उभारणार दोन थोरियम वीज प्रकल्प
राज्यात उभारणार दोन थोरियम वीज प्रकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : विजेच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर थोरियम इंधनावर चालणारा वीज प्रकल्प उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. सुमारे १,९८० मेगावाॅट क्षमतेचे हे दोन प्रकल्प असणार आहेत. हे प्रकल्प कार्यन्वित झाल्यानंतर त्यामधून सुमारे ३.५० रुपये प्रति युनिट दराने वीज उपलब्ध होणार असल्याचे समजते.
राज्यात सध्या औष्णिक वीज प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करताना मोठ्या प्रमाणात कोळसा जाळावा लागत असल्याने वायू प्रदूषण होते. त्यामुळे ऊर्जा विभागाकडून प्रदूषणरहित वीज प्रकल्प उभारण्यावर भर दिला जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून १,५४० आणि ४४० मेगावाॅट क्षमतेचे दोन वीज प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. थोरियमवर चालणारे हे वीज प्रकल्प उभारण्याची सरकारची योजना असल्याचे ऊर्जा विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यासाठी रशियाचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. प्रस्तावित प्रकल्प सध्याच्या जुन्या झालेल्या औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या ठिकाणी उभारला जाणार आहे. दरम्यान, थोरियमवर चालणारे वीज प्रकल्प अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या क्षमतेने सुरक्षित समजले जात आहेत.
