११ हजार गुंतवणूकदारांना चुना
‘ट्रेड विथ जॅझ’च्या मालकासह तिघांना गुजरातमधून अटक
- ५०० कोटींचा महाघोटाळा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ : उच्च परताव्याचे प्रलोभन दाखवून राज्यभरातील तब्बल ११ हजार गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या ठाण्यातील ‘ट्रेड विथ जॅझ’ या गुंतवणूक कंपनीच्या मालकासह तिघांना ठाणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुजरातमधून अटक केली आहे. सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा हा महाघोटाळा असून, यामध्ये पोलिसांसह काही सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी गुंतवणूक केल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, शुक्रवारी अटक केल्यानंतर न्यायालयाने या तिघांना १० दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली असल्याची माहिती ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेने शनिवारी दिली.
वागळे इस्टेट परिसरातील सेंट्रम बिझनेस पार्कमध्ये कार्यालय थाटून ट्रेड विथ जॅझ असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमार्फत गुंतवणूकदारांकडून पैसे उकळण्यात येत होते. शेअर बाजारात गुंतवणूक करून दरमहा १० टक्के नफा मिळतो आणि त्यातील चार टक्के परतावा गुंतवणूकदारांना दिला जाईल, असे आकर्षक प्रलोभन दाखवण्यात येत होते. इतकेच नव्हे, तर राहणीमान बदलेल, भविष्यात आरामदायी आयुष्य जगाल, अशी स्वप्नेही दाखवली जात होती. मुंबईतील विक्रोळी येथील रहिवासी संजय मापुसकर यांनी नोव्हेंबर २०२५मध्ये श्रीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर मोठा प्रकार उघडकीस आला.
नातेवाइकांच्या सांगण्यावरून त्यांनी स्वतःसह वडील आणि भावाच्या नावावर कंपनीत ७७ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली होती. त्यांना केवळ २१ लाख १२ हजार ४२० रुपयांचा परतावा मिळाला. तर उर्वरित ५५ लाख ८७ हजार ५८० रुपये मिळालेच नाहीत. त्यांच्या ओळखीच्या इतर १३ गुंतवणूकदारांनीही सुमारे तीन कोटी आठ लाख ५० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली होती; मात्र त्यांनाही परतावा मिळाला नाही. याचदरम्यान कंपनीने अचानक वागळे इस्टेट येथील कार्यालय बंद झाल्याने त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. श्रीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपासाची चक्रे फिरली.
१६ शाखा आणि व्हीआयपी जाळ्यात
राज्यभरात कंपनीच्या १६ शाखांमार्फत सुमारे ११ हजार गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक जमा करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या जाळ्यात सर्वसामान्य नागरिकांसह काही व्हीआयपी व्यक्तीही अडकल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या प्रकरणात समीर नार्वेकर (मालक व व्यवस्थापकीय संचालक), त्याची पत्नी नेहा नार्वेकर आणि संचालक अमित पालम यांना गुजरातमधून अटक करण्यात आली. आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त पराग मणेरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने ही कारवाई केली. तिघांना ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने १० दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
आठ जिल्ह्यांत तक्रारी
समीर नार्वेकर याच्याविरोधात राज्यातील आठ जिल्ह्यांत तक्रारी दाखल झाल्या असून, हा घोटाळा आणखी मोठा असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक माधवी राजेकुंभार करीत असून, गुंतवणूकदारांचे पैसे कुठे वळवले, आणखी कोण कोण सहभागी आहेत याबाबत सखोल तपास सुरू आहे.
