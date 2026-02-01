नांदगाव मध्ये प्रचाराची जोरदार रणधुमाळी सुरु
नांदगावमध्ये प्रचाराची रणधुमाळी सुरू
मुरुड, ता. १ (बातमीदार) ः जिल्हा परिषद व मुरूड तालुका पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी नांदगावमध्ये सर्वपक्षीय उमेदवारांनी प्रचाराचा धुरळा उडवला आहे. यामुळे मुरूडमध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले पाहायला मिळत आहे.
सर्वपक्षीय उमेदवारांनी निवडणूक प्रचारार्थ प्रचार रथ, रॅली, वैयक्तिक भेटीगाठी कोपरा सभा, जेवणाच्या पंगतीचे मोठ्या प्रमाणात आयोजन केले आहे. यामुळे प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात निवडणुकीत चांगलाच रंग चढला आहे. मुरूड पंचायत समितीच्या ७५ नांदगाव गणात चौरंगी लढत होत असून, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व ठाकरे गटातर्फे अस्लम हलडे, भाजपचे रमेश दिवेकर, शिंदे गटाचे गणेश नाक्ती व शेकापच्या माजी सभापती नीता गिदी यांच्यात लढत होणार आहे.
राजपुरी जिल्हा परिषद मतदारसंघात थेट लढत
रायगड जिल्हा परिषदेच्या ३८ राजपुरी मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, ठाकरे गट व शेकाप आघाडीचे अजित कासार व शिवसेनेचे विघ्नेश माळी यांच्यात सरळ लढत होत आहे. नांदगाव हा भाग राजपुरी मतदारसंघात येत असल्याने आणि येथे मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. जिल्हा परिषदेचे दोन्ही उमेदवार या भागावर विशेष लक्ष केंद्रित करून आहेत. सर्व उमेदवार येथील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
