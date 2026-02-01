नवी मुंबईत बीज देवाण-घेवाण दिवस उत्साहात
नेरूळ, ता. १ (बातमीदार) : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या ‘माझी वसुंधरा अभियान ६.०’ अंतर्गत नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत बीज देवाण-घेवाण दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे व उद्यान विभाग उपायुक्त स्मिता काळे यांच्या नियंत्रणाखाली शहरातील विविध उद्यानांमध्ये बीज देवाण-घेवाण, बीज संकलन तसेच बीजगोळा (सीड बॉल) निर्मितीचे प्रशिक्षण देण्यात आले.
सीबीडी बेलापूरमधील मँगो गार्डन, घणसोली सेंट्रल पार्क, कोपरखैरणे निसर्ग उद्यान, वाशी व ऐरोलीतील राजीव गांधी उद्यान, तुर्भे येथील संवेदना उद्यान तसेच महापालिकेच्या शाळांमध्ये हे उपक्रम राबविण्यात आले. नागरिक, विद्यार्थी, महिला बचतगट, एनएसएस स्वयंसेवक, वृक्षप्रेमी व ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.
चौकट
देशी वृक्षसंवर्धनावर भर
या उपक्रमात देशी वृक्षांच्या बियांनाच प्राधान्य देण्यात आले. चिकू, फणस, जाम, पेरू, चिंच, सिताफळ, जांभूळ, आवळा, स्टार फ्रूट व आंबा यांसारख्या झाडांच्या बियांची देवाण-घेवाण करण्यात आली. बीजगोळे तयार करण्याचे प्रात्यक्षिक देत पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश प्रभावीपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आला.
