गोवंडीत खचलेल्या चेंबरचा धोका
दुरुस्त करण्याची प्रवाशांची मागणी
चेंबूर, ता. २ (बातमीदार) ः गोवंडी येथील बैंगनवाडी परिसरातील रस्त्यावरील चेंबर खचले आहे. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणे धोकादायक झाले आहे. हे चेंबर दुरुस्त करण्याची मागणी होत आहे.
बैंगनवाडी परिसरातील पद्मानगर येथील मार्ग क्रमांक १५ वरील हे चेंबर खचले आहे. या चेंबरवर वाहने आदळत असल्याने अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. या परिसरातील विविध मार्गांवरील चेंबर खचले असल्याने येथील रस्ते धोकादायक झाले आहेत. याकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिक व प्रवासी संताप व्यक्त करीत आहेत. खचत चाललेल्या या चेंबरमुळे एखादी दुर्दैवी घटना घडण्यापूर्वी पालिकेने तत्काळ दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
फोटो - 281
