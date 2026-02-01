सीवूडमध्ये राडारोडा वाढला
सीवूडमध्ये राडारोडा वाढला
महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयांच्या शेजारीच परिसर बकाल
तुर्भे, ता. १ (बातमीदार) : सीवूड सेक्टर नवीन ५० येथील मोकळ्या जागा व खाडीलगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर राडारोडा टाकला जात असल्याने संपूर्ण परिसर बकाल होत चालला आहे. विशेष म्हणजे या भागात महापालिकेची कार्यालये, एनआरआय पोलिस ठाणे, उपायुक्त वाहतूक कार्यालय, न्यायालय, रुग्णालये तसेच रेल्वेचे सिग्नल स्टेशन व मोठे विद्युत उपकेंद्र (सबस्टेशन) असूनही नवी मुंबई महापालिकेचे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
या अलिप्त परिसराचा फायदा घेत काही समाजकंटक रात्रीच्या वेळी सातत्याने राडारोडा टाकत असून, त्यामुळे खाडीतील लहान तलाव बुजवले जात आहेत. पावसाळ्यात यामुळे शासकीय कार्यालयांपर्यंत पोहोचणे कठीण होण्याची शक्यता असून आपत्तीजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. राडारोडा टाकून भूखंड तयार करण्याचा डाव असल्याचा संशयही नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. महापालिकेने तातडीने कारवाई करून हा प्रकार थांबवावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
