परवडणाऱ्या घरांबाबत
अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद नाही
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नाराजी
मुंबई, ता. १ : सध्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातील घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी करसवलत, अनुदान मिळेल का, याकडे सर्वसामान्यांंचे लक्ष लागले होते; मात्र आजच्या अर्थसंकल्पातून परवडणाऱ्या घरांसाठी ठोस तरतूद न केल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्राने नाराजी व्यक्त केली.
---
पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित केल्याने निवासी मालमत्तांच्या आणि लॉजिस्टिक्सच्या मागणीला अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल; पण परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी कोणतेही आर्थिक प्रोत्साहन दिलेले नाही.
- शिशिर बैजल, अध्यक्ष, नाइट फ्रँक इंडिया
----
मुंबईसह मोठ्या शहरातील परवडणाऱ्या घरांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद अपेक्षित होती; मात्र ती नसली तरी भविष्यात सरकार त्याकडे लक्ष देईल, अशी अपेक्षा आहे.
- केवल वालंबिया, सीओओ, क्रेडाई-एमसीएचआय
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.