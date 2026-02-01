एकदरा–गायमुख समुद्रकिनारी रंगली फिशिंग स्पर्धा
मुरुड, ता. १ (बातमीदार) : नवी मुंबई येथील न्यू अँगलर मुंबई संस्थेच्या वतीने मुरूडजवळील एकदरा गावाच्या मागील गायमुख समुद्रकिनारी सहावी फिशिंग स्पर्धा उत्साहात पार पडली. या अनोख्या स्पर्धेत १०० हून अधिक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. सकाळी १० ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत ठरवून दिलेल्या किनारपट्टीवर फिशिंग रॉडच्या सहाय्याने मासेमारी करण्यात आली.
सर्वात मोठा व अधिक वजनाचा मासा पकडणारा स्पर्धक विजेता ठरणार असून, प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकासाठी अनुक्रमे ५० हजार, २५ हजार व १५ हजार रुपयांची रोख पारितोषिके ठेवण्यात आली होती, अशी माहिती स्पर्धा प्रमुख अविनाश मुकादम यांनी दिली. शांत वातावरण, समुद्राच्या लाटांसोबत वाहणारा गार वारा आणि निसर्गरम्य परिसर यामुळे स्पर्धकांना फिशिंगचा अनोखा आनंद मिळाला. गायमुख परिसर भविष्यात राज्यस्तरीय फिशिंग स्पर्धांचे केंद्र बनेल, अशी अपेक्षा आयोजकांनी व्यक्त केली.
