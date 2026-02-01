पालघरच्या विकासाला अर्थसंकल्पातून दिशा
पालघरच्या विकासाला अर्थसंकल्पातून दिशा
पालघर ः केंद्रीय अर्थसंकल्पत आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यासाठी भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. पालघरच्या सर्वांगीण विकासासाठी बजेटमध्ये भर देण्यात आल्याचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी म्हटले आहे. जिल्ह्यातील मुलींना सुरक्षा आणि शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यात सुसज्ज गर्ल्स हॉस्टेल अर्थात मुलींच्या वसतिगृहासाठी तरतूद केली गेली आहे. त्यामुळे ग्रामीण दुर्गम भागातील मुलींच्या शिक्षणात येणारे अडथळे दूर होतील. ग्रामीण गावातील महिलांनी बनवलेल्या वस्तूंना आणि हस्तकलेसाठी हक्काची बाजारपेठ मिळणार आहे. महिलांची उत्पादने शहरात आणि जागतिक स्तरावर विकण्यासाठी उपक्रम राबविला जाणार असल्याने पालघरचे अर्थकारण अधिक भक्कम होणार आहे. तसेच मासळीवर कोणताही कर लागू करणार नसल्याने दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प पालघरच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
