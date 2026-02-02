टीईटीचा निकाल अवघा ५ टक्के

टीईटीचा निकाल अवघा पाच टक्के
जव्हार तालुक्यात शिक्षकांसमोर आव्हाने
जव्हार, ता. २ (बातमीदार) ः शिक्षक होण्याकरिता डीएड तथा बीएड पदवीधारकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक आहे. अशातच नुकत्याच झालेल्या परीक्षेत जव्हार तालुक्यातील टीईटीचा निकाल अवघा पाच टक्के लागल्याने शिक्षकांसमोर विविध आव्हाने उभी ठाकली आहेत.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) निकाल जाहीर करण्यात आला. राज्यात अवघे १० टक्केच उमेदवार उत्तीर्ण झाले. जिल्ह्याची आकडेवारी सात टक्के असल्याचे समजते. उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी आनंद व्यक्त केला; पण परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ८३ गुण मिळवताना अनेकांच्या नाकीनऊ आले. महत्त्वाचे म्हणजे, शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत निरनिराळे उपक्रम राबवले जाते. त्यात अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देताना लाभ झाला. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळेतील उत्तीर्ण शिक्षकांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे जव्हार पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले.
---------------------------
कसब पणाला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ आदेशानुसार पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील प्रत्येक शिक्षकाला (निवृत्तीला पाच वर्षे शिल्लक आहेत, असे वगळून) दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. ३० जुलै २०२७ पर्यंत ही मुदत आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या तीन परीक्षा होतील. केंद्राच्याही दोन-तीन परीक्षा काळात होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना पाच ते सहा संधी मिळणार आहेत.
