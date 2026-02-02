प्रथम नागरिकाचा आज निकाल
प्रथम नागरिकाचा आज निकाल
वसई-विरार पालिकेत महापौर विराजमान होणार
वसई, ता. २ (बातमीदार)ः वसई-विरार शहर पालिकेत शुक्रवारी नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे साडेपाच वर्षांची प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येताना पालिकेच्या सभागृहात आज महापौर विराजमान होणार आहे.
वसई-विरार शहराला ११५ जनतेचे सेवक मिळाले आहेत. प्रत्येक प्रभागाला विकासाच्या दिशेने नेण्याची जबाबदारी आहे. महापौर, उपमहापौर संपूर्ण शहराची देखभाल करणार असून, विकास योजना, मूलभूत सुविधा आणि प्रगतीची दिशा ठरवली जाणार आहे. पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जरी पार पडल्या असल्या तरी अद्याप नगरसेवकांचा शपथविधीसह महापौर, उपमहापौर निवड बाकी आहे.
---------------------------
फोडाफोडीची भीती
बहुजन विकास आघाडीला पालिकेत बहुमत मिळाले आहे, तर भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तरी भाजपने महापौर, उपमहापौरपदासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी लोटस ऑपरेशनची चर्चा सुरू होती. महापौर निवडणुकीत फोडाफोडीचे राजकारण होण्याची भीती आहे.
