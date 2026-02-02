भाकर फाऊंडेशनला साने गुरुजी कार्यगौरव पुरस्कार
भाकर फाउंडेशनला साने गुरुजी कार्यगौरव पुरस्कार
मालाड, ता. २ (बातमीदार) ः साने गुरुजी प्रतिष्ठान, मिरज आणि राष्ट्रसेवा दल, सांगली यांच्या वतीने दिला जाणारा ‘साने गुरुजी कार्यगौरव पुरस्कार’ भाकर फाउंडेशन, गोरेगाव (मुंबई) यांना प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार दत्त सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन गणपतराव दादा पाटील यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. या पुरस्काराचे स्वरूप २१ हजार रुपये रोख, सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह, शाल व फुलांचे रोप असे होते. या वेळी भाकर फाउंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. दीपक सोनावणे यांनी आपल्या मनोगतात महिला, बालक आणि तृतीयपंथींच्या समस्या व त्यावरील उपाययोजनांबाबत फाउंडेशनची भूमिका मांडली. या पुरस्कारातून मिळालेल्या २१ हजार रुपयांपैकी काही रक्कम भाकर फाउंडेशनच्या पोषण आहार उपक्रमासाठी वापरण्यात येणार असून, उर्वरित रक्कम साथी चंदूभाई मेहता समाजसेवा प्रतिष्ठानच्या माजी विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या देणगी संकलन मोहिमेच्या माध्यमातून नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या ‘जीवन शाळा’ उपक्रमासाठी देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.