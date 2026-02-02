एमएसईबी कार्यालयात गोंधळ
शासकीय कामात अडथळा; बापलेकांविरोधात गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : वसंत विहार येथील महावितरण (एमएसईबी) कार्यालयात थकीत वीजबिलाच्या कारणावरून झालेल्या वादातून कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, धमकी व मारहाण केल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी चितळसर पोलिस ठाण्यात बापलेकांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार शनिवार (ता. ३१) घडला आहे.
रायगड येथे राहणारे तथा तक्रारदार सोमनाथ मुंढे यांनी याबाबत तक्रार दिली आहे. सोमनाथ मुंढे वसंत विहार येथे कनिष्ठ कार्यालयीन सहाय्यक आहेत. एमएसईबी कार्यालयातील विद्युत सहाय्यक किरण येरणे हे थकीत बिलाबाबत चौकशी करण्यासाठी एएमसी क्लिनिक येथे गेले होते. या कारवाईचा राग मनात धरून वापरकर्ता आर्यनकुमार सहा हा एमएसईबी कार्यालयात आला. या वेळी त्याने कार्यालयातील कर्मचारी गणेश जाधव व उमेश देशमुख यांच्याशी वाद घालत शिवीगाळ केली. याच वेळी आर्यनकुमार याने किरण येरणे यांनाही अश्लील शिवीगाळ करत धमकावले.
दरम्यान, आर्यनकुमार सहा याचे वडील अतिनकुमार सहा यांनी एमएसईबी कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षक देविदास सोनावणे यांच्याबरोबर हे भांडण सुरू असताना, सोमनाथ मुंढे यांनी मध्यस्थी केली. या वेळी आर्यनकुमार व अतिन कुमार सहा या बापलेकांनी मुंढे यांना मारहाण केली. यामुळे कार्यालयात सुरू असलेल्या शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण झाला. याप्रकरणी चितळसर पोलिस ठाण्यात आर्यनकुमार सहा व अतिन कुमार सहा यांच्याविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील वरुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
