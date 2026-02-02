पारसिकनगरला पोलिस अधिकाऱ्याच्याच गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावली

पोलिस अधिकाऱ्याच्याच गळ्यातील सोनसाखळी लंपास
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : नेहमीप्रमाणे कुटुंबासोबत जेवण झाल्यानंतर फेरफटका मारण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याच्याच गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावल्याची घटना घडली आहे. ही घटना कळवा पारसिकनगर येथे समोर आली आहे. या घटनेत एक लाखाची दोन तोळ्यांची सोनसाखळी चोरीला गेल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तक्रारदार एम. एस. भोसले पारसिकनगर येथे राहणारे असून, ते मुंब्रा पोलिस ठाण्यात पोलिस उपनिरीक्षकपदावर कार्यरत आहे. भोसले हे शनिवारी (ता. ३१) नेहमीप्रमाणे रात्री कुटुंबासोबत जेवण झाल्यानंतर फेरफटका मारण्यासाठी घराबाहेर पडले होते. ९० फूट रोड परिसरातून फेरफटका पूर्ण मारून कमल मेडिकलसमोर आले असता, पाठीमागून अचानक दुचाकीवरून आलेल्या दोन व्यक्तींनी भोसले यांच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी हिसकावली आणि पसार झाले. परिसरात पुरेसा प्रकाश नसल्याने दुचाकीचा क्रमांक किंवा आरोपींची ओळख स्पष्टपणे पाहता आली नसल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, रात्रीच्या वेळी वाढलेल्या गुन्हेगारी घटनांवर आळा घालण्याची मागणी जोर धरत आहे. याप्रकरणी कळवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक उतेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
