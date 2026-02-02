नगरसेविकेच्या समर्थकांची गुंडगिरी
घरात घुसून महिलांना मारहाण; मध्यस्थी करणाऱ्यावर हल्ला
अंबरनाथ, ता. २ (वार्ताहर) : लहान मुलांच्या खेळण्यावरून सुरू झालेला किरकोळ वाद थेट राजकीय संघर्षात बदलल्याची घटना अंबरनाथमध्ये घडली. या प्रकरणात घरात घुसून महिलांना मारहाण करण्यात आल्याचा तसेच पोलिस ठाण्याच्या आवारातच मध्यस्थी करणाऱ्या व्यक्तीवर जीवघेणा हल्ला झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे अंबरनाथ पश्चिमेतील बुवाबाडा परिसरात खळबळ उडाली आहे.
अंबरनाथ पश्चिम येथील बुवाबाडा परिसरात रविवारी दुपारी लहान मुले खेळत असताना एका मुलाने फेकलेला दगड आठवर्षीय अंश तिवारी याच्या डोक्याला लागून तो गंभीर जखमी झाला. यानंतर हा वाद कुटुंबापर्यंत पोहोचला. पीडित कुटुंबाच्या तक्रारीनुसार, संबंधित मुलाच्या वडिलांसह शिवसेना (शिंदे गट)च्या नगरसेविका किरण चौबे यांच्या काही समर्थकांनी थेट घरात घुसून महिलांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. यामध्ये सरिता तिवारी या गंभीररीत्या जखमी झाल्या. तर हा वाद वाढू नये म्हणून दोन्ही गट पोलिस ठाण्यात आले असता, मध्यस्थी करण्यासाठी उपस्थित असलेले भाजपसमर्थक रोशन राय यांच्यावर नगरसेविकेच्या समर्थकांनी पोलिस ठाण्याच्या आवारातच गुप्तांगावर लाथ मारून हल्ला केल्याचा आरोप राय यांनी केला. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलिसांनी परस्परविरोधी अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करून एकाला ताब्यात घेतले आहे.
