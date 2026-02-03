शिक्षकांसाठी शारीरिक शिक्षण योग कार्यशाळा
शिक्षकांना योगाचे धडे
पेणमध्ये कार्यशाळा
रोहा, ता. ३ (बातमीदार) : शारीरिक शिक्षण शिक्षकांच्या शारीरिक, मानसिक तंदुरुस्तीच्या दृष्टीने आणि आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सूर्यनमस्काराचे, योगाचे धडे देण्यासाठी शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा सावरसई (ता. पेण) येथे सोमवारी (ता. २) विशेष योग कार्यशाळा पार पडली. पेण प्रकल्प अधिकारी तेजस्विनी गलांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक डॉ. अशोक भोईर यांनी उपस्थित शिक्षकांना योगाचे महत्त्व, सूर्यनमस्कार, प्राणायाम, ध्यानधारणा तसेच दैनंदिन जीवनात योगाचा उपयोग कसा करावा याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले. किमान १२ सूर्यनमस्कार नियमितपणे करण्याचा सल्ला देत त्यांनी आरोग्यसंपन्न जीवनशैलीचा संदेश दिला.
कार्यशाळेला सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी शशिकांत साबळे, मुख्याध्यापक अजित पवार तसेच विविध आश्रमशाळांतील क्रीडा शिक्षक उपस्थित होते. उपस्थित शिक्षकांनी प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून योगासने केली.
