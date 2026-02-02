भिवंडीत मंगळवारी पाणीपुरवठा बंद
भिवंडीत मंगळवारी पाणीपुरवठा बंद
भिवंडी, ता. २ (वार्ताहर) : मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणारी तानसा पाइपलाइन येथील टेमघर गोविंदनगर या ठिकाणी फुटल्याने लाखो लिटर पाणी वाया गेले आहे. परिणामी, भिवंडी शहरातील बहुतांश भागात मंगळवारी (ता. ३) पाणीपुरवठा खंडित होणार आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर यांनी दिली आहे.
मुंबई पाइपलाइनलगतच्या ताडाळी ते टेमघर या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण व तसेच छोट्या पुलाचे काम सुरू आहे. त्यालगत संरक्षक भिंत बनविण्याचे काम सुरू असल्याने तेथे खोदकामादरम्यान पोकलेनमुळे पाइपलाइन फुटल्याने लाखो लिटर पाणी वाहून गेले आहे. या पाइपलाइनवरून भिवंडी शहराला ३५ एमएलटी पाणीपुरवठा होत असल्याने त्याचा परिणाम मुंबई शहरासोबत भिवंडी शहरातील पाणीपुरवठ्यावरसुद्धा होणार आहे. शहरातील कामतघर, ताडाळी, पद्मानगर, मानसरोवर, धोबी तलाव, सौदागर मोहल्ला, बाजारपेठ, ठाणा रोड यांसह बहुतांश भागात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. तर घटनास्थळी मुंबई पालिका पाणीपुरवठा विभागाचे कर्मचारी दाखल होत येथील पाणी उपसा करून दुरुस्ती काम हाती घेतले आहे, अशी माहिती भिवंडी पालिका पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर यांनी दिली आहे.
