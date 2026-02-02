मराठी मोर्चाच्या आयोजकांना पोलिसांकडून नोटीस
भाईंदर, ता. २ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या महापौर निवडणुकीत भाजपकडून मराठी उमेदवार देण्यात आलेला नाही, याच्या निषेधार्थ मंगळवारी (ता. ३) मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली असून, आयोजकांना मनाई आदेशाची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
‘मिरा-भाईंदरचा महापौर मराठीच हवा’ अशी ठाम भूमिका मराठी एकीकरण समिती आणि मनसेने घेतली आहे. भाजपने माजी महापौर डिंपल मेहता यांना उमेदवारी दिली असून, विरोधकांकडून काँग्रेसच्या रुबिना शेख रिंगणात आहेत. मंगळवारी महापौरपदाची निवड होणार असून, भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने डिंपल मेहता यांची निवड निश्चित मानली जात आहे. भाजपने मराठी उमेदवार न दिल्याच्या निषेधार्थ मराठी एकीकरण समिती आणि मनसेकडून नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान ते मिरा-भाईंदर महापालिका मुख्यालय असा मोर्चा काढण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी समितीचे सरचिटणीस कृष्णा जाधव यांना नोटीस बजावली आहे. २ फेब्रुवारी रात्री १२ ते १७ फेब्रुवारी रात्री १२ पर्यंत शहरात मनाई आदेश लागू असून, पाचपेक्षा अधिक लोक एकत्र येणे, मिरवणूक काढणे व घोषणा देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मोर्चादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास कारवाई केली जाईल, असेही नोटिशीत नमूद आहे. मराठी एकीकरण समितीने मात्र नोटीस बजावण्यात आली तरी मोर्चा काढणारच, असा निर्धार व्यक्त केला आहे.
