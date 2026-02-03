भरधाव आरएमसी ट्रकचा कहर!
उल्हासनगरमध्ये आरएमसी ट्रकचा थरार
उभ्या रिक्षांना उडवले, चालक गंभीर
उल्हासनगर, ता. ३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प-३ मधील फॉलोवर लाईन चौकात सोमवारी (ता. ३) रात्रीच्या सुमारास थरकाप उडवणारा अपघात घडला. भरधाव वेगाने आलेल्या आरएमसी ट्रकने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या दोन रिक्षांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात एका रिक्षाचालकाला गंभीर दुखापत झाली असून एका रिक्षाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
माहितीनुसार, आरएमसी ट्रक (क्रमांक एमएच ०५ जीए ५००८) हा नेहरू चौकाच्या दिशेने वेगाने येत होता. फॉलोवर लाईन चौकात येताच चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या दोन रिक्षांना ट्रकने जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की रिक्षाचा अक्षरशः चक्काचूर झाले, तर एक रिक्षा चालक गंभीर जखमी झाला.अपघातानंतर ट्रक चालकाने घटनास्थळावरून पळ काढला. जखमीला तातडीने नागरिकांनी उपचारासाठी मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल केले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून अपघाताचा पंचनामा करण्यात आला आहे. फरार ट्रक चालकाचा शोध सुरू असून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली जात आहेत. दरम्यान, या अपघातामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते
