मुंबई
डेअरी मालकाच्या पैशांचा अपहार करणाऱ्या चालकावर गुन्हा दाखल
मालकाने दिलेले साडेचार लाखांचा चालकांकडून अपहार
भिवंडी, ता. ३ (वार्ताहर) ः मालकाने दुधाच्या बिलाचे पैसे भरण्यासाठी दिलेली साडेचार लाख रुपयांची रक्कम चालकानेच लंपास केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी कोनगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संतोष सिंग (४०, रा. नवी मुंबई) असे चालकाचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भिवंडी येथे नरेंद्रसिंग देवरे यांच्या मालकीची दूध डेअरी आहे. त्यांना दूध पुरवठा करणारे रबाळे येथील राजू यादव यांना दुधाचे पैसे द्यायचे होते. याकरीता नरेंद्र सिंग यांनी त्यांच्याकडे काम करणारा चालक संतोष याच्याकडे रविवारी (ता. १) सरवली पाडा येथे साडेचार लाख रुपये विश्वासाने सोपवले आणि राजू यादवला देण्यास सांगितले. मात्र, संतोषने पैशांचा अपहार केल्याचे समजल्यावर नरेद्रसिंग यांनी गुन्हा दाखल केला आहे.