प्रशासनापासून महापौर पदापर्यंत महिलांचे वर्चस्व

उल्हासनगर, ता. ३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सत्ताकेंद्रावर आता महिलांच्या नेतृत्वाची छाप उमटली आहे. प्रशासनाची सूत्रे हाताळणाऱ्या निर्णायक पदांपासून ते सर्वोच्च सत्तास्थानापर्यंत महिलांचा दबदबा दिसत असून, ‘महिलाराज’ ही संकल्पना केवळ चर्चेपुरती न राहता प्रत्यक्षात अवतरल्याचे चित्र शहराच्या कारभारात दिसून येत आहे. सत्तेपासून प्रशासनापर्यंत महत्त्वाच्या पदांची सूत्रे महिलांच्या हाती आली आहेत.
पालिकेत मंगळवारी (ता. ३) महापौरपदावर अश्विनी निकम विराजमान झाल्या आहेत. यामुळे उल्हासनगरात महिलाराज सुरू झाल्याचे म्हटले जात आहे. याशिवाय आयुक्तपदावर मनीषा आव्हाळे, तर उपायुक्तपदावर विशाखा मोटघरे कार्यरत आहेत, तर सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त म्हणून दीपाली चौगुले, शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त म्हणून स्नेहा कर्पे, आरोग्य विभागात मोहिनी धर्मा, करनिर्धारक आणि संकलन अधिकारी नीलम कदम, सहाय्यक आयुक्तपदावर सलोनी नीवकर, नागरिक सुविधा केंद्राच्या प्रमुख म्हणून श्रद्धा बाविस्कर, मालमत्ता व्यवस्थापक म्हणून छाया डांगळे, समाज कल्याण विभागात संजीवनी सुतार तसेच प्रभाग क्रमांक चारच्या सहाय्यक आयुक्त म्हणून अलका पवार जबाबदारी सांभाळत आहेत.
हे सर्व विभाग पालिकेच्या दैनंदिन कारभारासाठी कणा मानले जातात. आर्थिक नियोजन, कर आकारणी, शिक्षण व्यवस्था, आरोग्यसेवा, समाजकल्याण, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि नागरिकांशी थेट संबंधित सुविधा या सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांचे नेतृत्व ठळकपणे पुढे आले आहे. निर्णयक्षमता, प्रशासकीय शिस्त, कामातील संवेदनशीलता आणि पारदर्शकता यामुळे महिला अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
मूलभूत सुविधांवर विशेष लक्ष
उल्हासनगरच्या नागरिकांनी आम्हाला दिलेल्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी मी संपूर्ण निष्ठेने काम करेन. चार वर्षांनंतर लोकनियुक्त नेतृत्वाला मिळालेली ही जबाबदारी केवळ पदाची नसून, शहराच्या भवितव्याची आहे. पाणी, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत उल्हासनगरला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेण्यासाठी मी अहोरात्र प्रयत्न करेन, असे नवनिर्वाचित महापौर अश्विनी निकम यांनी म्हटले आहे.
